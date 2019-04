Tours : les gros travaux sur le Pont Napoléon repoussés d'un an en raison de la "démesure" des devis

Tours, France

Les travaux sur le Pont Napoléon à Tours vont être reportés d'un an, en tout cas les travaux qui devaient avoir un impact fort sur la circulation automobile. De la mi-mai jusqu'à la fin août, des travaux de reprise des accotements piétonniers et cyclistes devaient être engagés, ainsi que le remplacement des garde-corps. Pendant cette phase, l'accès au pont côté Saint-Cyr-sur-Loire devait être fermé. La circulation sur le pont dans le sens sud-nord devait être réduite à une seule voie.

Des devis démesurés

Finalement, il n'y aura aucune restriction de circulation puisque les gros travaux prévus cet été sont reportés. Le vice-président de la Métropole, chargé des transports, Frédéric Augis explique que les devis étaient trop élevés. On a enregistré une hausse de tous les appels d'offre, des hausses démesurées. On a décidé de relancer les marchés et de reporter les gros travaux en 2020. Je pense qu'en période électorale, _ils pensaient peut-être qu'on accepterait n'importe quel prix_. Mais les deniers publics doivent être dépensés à bon escient. L'élu explique qu'il fallait respecter le budget initial. Un nouvel appel d'offre va être relancé, car il n'y a pas de caractère d'urgence à effectuer les travaux. Le Pont Napoléon est une structure totalement fiable et sûre, explique Frédéric Augis.

Les travaux sur le Pont Napoléon doivent s'étaler sur 2 années, en 3 phases distinctes. Il est notamment prévu de reprendre les bétons dégradés, remplacer les joints, refaire le portail d'accès à l’Île Simon, enlever les multiples tags......Le coût initial du chantier était de 13,8 millions d'euros.