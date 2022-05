Tours : les masques tombent dans les bus et les trams Fil Bleu

La fin officielle de l'un des derniers symboles des restrictions liés au Covid : le masque tombe ce lundi 16 mai dans les trains, les avions et évidemment les bus et les trams de l'agglomération de Tours. Soulagement pour les uns mais aussi réticence pour d'autres passagers.

Si on n'est plus obligé de le porter dès aujourd'hui dans les bus, trams, trains et avions, c'est parce que les contaminations au Covid reculent nettement selon les derniers chiffres publiés par les autorités sanitaires. Même si de nouveaux sous-variants d'Omicron sont apparus en Afrique du Sud et incitent les autorités à la vigilance.

Le masque reste obligatoire dans les établissements de santé : hôpitaux, Ehpad, cabinets de santé et même en pharmacies.

Le masque est également toujours recommandé pour les personnes fragiles.

