Tours : les travaux sur l'autoroute A10 vont s'achever vendredi avec une semaine d'avance

Les travaux d'entretien et de rénovation des chaussées sur l'autoroute A10 entre l'échangeur N° 20 (Vouvray-Sainte-Radegonde) et N° 21 (Tours Centre) vont s'achever avec une semaine d'avance. Ce chantier mené dans le sens Paris-Bordeaux, dans la traversée de Tours, s'est bien déroulé malgré les aléas météorologiques. Le balisage lourd va donc être enlevé d'ici vendredi pour permettre une circulation plus fluide.

Des neutralisations de la bande d'arrêt d'urgence, des balisages légers seront remis en place à la fin de l'année pour des travaux plus légers comme le changement des garde-corps.