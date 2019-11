Tours : la circulation ne reprendra normalement que lundi midi sur le boulevard Churchill

Tours, France

C'est un chantier plus difficile que prévu qu'affrontent les salariés d'une entreprise de BTP sur le boulevard Winston Churchill à Tours. Ils travaillent depuis mardi soir, depuis la rupture d'une canalisation d'assainissement. Initialement, Tours Métropole avait annoncé que le chantier serait terminé le vendredi 15 novembre en fin d'après-midi, avec reprise du trafic sur la portion devant la place Nicolas Poussin. Mais au fil des heures, le chantier s'avère plus complexe que prévu, et nécessite un nouveau délai de réalisation.

Les ouvriers devraient travailler jour et nuit jusqu'à lundi

L'entreprise mandatée par la Métropole de Tours rencontre des difficultés à installer la nouvelle canalisation. Mais le plus dur reste à venir. Il va falloir reboucher le trou béant, de 5,5 mètres de profondeur. "La centrale à béton va fonctionner tout le week-end pour reboucher le trou et poser l'enrobé" explique Tours Métropole. Une reprise du trafic est espérée lundi 18 novembre entre 11h et 12h.