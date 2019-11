Tours : Les vélos en Libre-service Indigo Weel sont de retour

Tours, France

Ils sont de retour les vélos en Libre-service blancs et violets, à nouveau déployés sur Tours, La Riche et St Pierre-des-Corps à partir de ce mercredi 20 novembre 2019 et ce, après quatre mois de suspension de ce service mis en place par la société Indigo Weel, un arrêt dû à une opération de maintenance sur les vélos pour plus de sécurité. Il faut dire que plus de 10% de la flotte composée de 800 deux-roues avaient fait l'objet de vandalisme, des vols et parfois même des vélos jetés à l'eau dans le Cher ou la Loire, 10% c'est en fait le niveau maximal de dégradations que s'autorise le loueur de vélo. Indigo Weel a donc décidé de changer son système de cadenas et donc de retirer durant quatre mois sa flotte afin de réparer et changer son système de sécurité, d'ici la fin de l'année 600 vélos vont être remis en circulation puis 200 autres au cours du premier trimestre 2020.

Une autre politique tarifaire

Louer un vélo via l'application mobile ne sera plus de 50 centimes d'euros la demi-heure mais 4 centimes d'euros la minute, plus intéressant pour l'usager explique Benjamin Lecompte l'un des responsables de la marque de location en libre service : "après avoir fait une étude clients on s'est rendu compte qu'à 50 centimes la demi-heure le client avait l'impression de ne pas pouvoir utiliser à 100% son crédit, du coup on est passé à un tarif à la minute. Sur Tours aujourd'hui un trajet moyen c'est environ 14 minutes, c'est le temps que l'on met pour aller de la fac des Tanneurs à la piscine du Lac pour traverser la ville de Tours du nord au sud"

Ces locations qui fonctionnent via une application mobile totalisent 110 000 trajets selon Indigo Weel entre 2018 et 2019 sur l'agglomération Tourangelle. L'entreprise annonce une offre promotionnelle jusqu'au 6 décembre : 5 euros offerts pour 5 euros rechargés sur son compte.