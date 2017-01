Tours-Loches : des chefs d'entreprise lancent une pétition pour sécuriser la RD943

Cet axe très dangereux a été marqué par un accident mortel le 11 janvier dernier. Un accident de trop alors qu'on promet des aménagements depuis une trentaine d'années. Du coup des chefs d'entreprises se mobilisent.

Le 11 janvier dernier, une femme de 56 ans trouvait la mort dans un dramatique accident de la route, entre Reignac-sur-Indre et Loches.

Suite à cet accident, la Communauté de Communes de Loches Sud Touraine adoptait une motion à l'unanimité pour demander que la RD 943 devienne une priorité régionale et soi inscrite au contrat de Plan Etat-Région. Cette fois, ce sont des chers d'entreprise qui se mobilisent et demandent des mesures d'urgence pour sécuriser la RD 943, via deux associations STE (Sud Touraine Entreprises) et AREA (association Reignac Entreprises actives), soit une cinquantaine de chefs d'entreprise.

Ils viennent d'ailleurs de lancer une pétition, et considèrent que depuis 30 ans rien n'a été fait pour sécuriser cet axe qu'empruntent notre personnel, nos clients, nos familles.

Ces chefs d'entreprise ont aussi adressé un courrier au Préfet, au Sous-Préfet de Loches, au Conseil Départemental, au Conseil Régional. Ils envisagent des actions si ils ne sont pas entendus ces prochaines semaines.