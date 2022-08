Tours Métropole : grève chez Fil Bleu le 1er septembre, le trafic fortement perturbé

La journée de rentrée scolaire s'annonce compliquée dans l'agglomération de Tours. De nombreuses lignes du réseau Fil Bleu seront impactés par un appel à la grève, reconductible, lancé par l'intersyndicale, qui réclame de meilleurs salaires.

L’amplitude horaire du réseau Bus + Tram sera réduite entre 7h et 20h30.

En conséquence, 16 lignes de bus ne circuleront pas ce jeudi (les lignes C1, 17, 18, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 51, 52, 53, 54, 56, 57 et N1). Sur les lignes 3, 4 et 5, un bus circulera toutes les 20 à 30 minutes. Le tramway, lui, circulera toutes les 15 minutes. Le horaires seront réduits sur les lignes 10, 11, 12, 14 (prolongement Choiseul), 15, 16, 19 (prolongement Corneille/Becquerel), 50, 58 (ex ligne 68).

Seules les lignes 66, 67, 69, 70, 72, 73 et Résabus circuleront normalement.