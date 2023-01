Tours Métropole : l'affluence dans les bus et tramways Fil Bleu disponible sur l'application

Fil Bleu présente cette nouvelle fonctionnalité comme une amélioration pour le confort des passagers. A partir du lundi 9 janvier, les clients du réseau de transport de la métropole de Tours pourront voir l'affluence à bord de chaque bus et tramway, directement sur l'application mobile. Trois pictogrammes différents permettront de voir si le bus est bondé ou non. Des estimations au quart d'heure près, ou lissée sur la journée, basées sur les validations des voyageurs ces derniers mois et sur une enquête de terrain, précise Fil Bleu.

