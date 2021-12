Tours Métropole prévoit jusqu'à 20 millions d'euros d'ici 2026 pour sécuriser ses ouvrages d'art

Ponts routiers, murs de soutènement, tranchée couverte... Au total, la Métropole de Tours compte 424 ouvrages d'art dont 275 ponts. Un patrimoine à surveiller, à entretenir et à réhabiliter si besoin. Pour cela, Tours Métropole engage près de 20 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat en 2026.

Le pont Napoléon à Tours a fait l'objet d'un vaste plan de réhabilitation en trois ans pour un peu plus de 4 millions d'euros

Soyez rassurés, "aucun pont ne risque de s'effondrer" promet Frédéric Augis, le président de Tours métropole Val de Loire. Précision utile pour les Tourangeaux qui n'ont bien sûr pas oublié l'effondrement du pont Wilson en 1978.

C'est justement après une autre catastrophe, celle du Pont de Gênes en 2018, que la métropole tourangelle lance en 2019 un vaste audit sur les 424 ouvrages d'art présents sur son territoire. Des ponts bien sûr, on en compte 275, mais aussi des passerelles, des murs de soutènement, des buses et même une tranchée couverte. Autant d'ouvrages qui se retrouvent sous sa compétence depuis 2017.

L'état de ce patrimoine est qualifié de "globalement moyen"

Mais avec le poids des années, ( certains ponts ont plus de 200 ans ), certains ouvrages présentent quelques signes de fragilité. "Des formes variables de criticité mais rien d'alarmant du tout", précise Laurent Raymond, le maire de St-Avertin, vice-président de Tours métropole chargé des espaces publics. "Mais il faut faire des travaux pour la préservation de ces ouvrages." Entre 12 et 20 millions d'euros prévus d'ici la fin du mandat pour sécuriser tout ce patrimoine.

Avec ce credo : mieux vaut prévenir que guérir. "Si nous ne le faisons pas maintenant, nous devrons le faire de façon beaucoup plus conséquente avec un impact financier beaucoup plus important", explique Laurent Raymond.

La Métropole de Tours ne veut pas revivre la mauvaise surprise du pont de l'Alouette qui avait dû être refait entièrement en 2016 faute d'entretien régulier.

"Les travaux les plus urgents ont déjà été réalisés", rassure Frédéric Augis. " Sur le pont de l'Alouette donc mais aussi sur un pont de Mettray". Sans oublier les deux principaux ponts de Tours, Mirabeau et Napoléon. Ce dernier vient de bénéficier d'un plan majeur de réhabilitation sur trois ans pour plus de 4 millions d'euros.

Des travaux plus modestes en 2022

Pour 2022, la métropole de Tours table sur 1,3 million d'euros de travaux. Cela concerne notamment deux ponts. Celui du Bray à Savonnières dès janvier, pour 110 000 euros. Et celui de Port Foucault à Fondettes qui sera reconstruit entièrement à partir du printemps prochain pour près de 400 000 euros.