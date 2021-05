Tours : n'oubliez pas de recommencer à nourrir les parcmètres à partir du 19 mai

Attention, si vous garez votre véhicule sur une place de stationnement payant dans les rues de Tours : à partir du mercredi 19 mai, il faut retrouver un vieux réflexe et payer votre stationnement.

La gratuité mise en place au début du 3ème confinement, le 6 avril dernier, prend fin le jour de la réouverture des boutiques, des musées, des cinémas et des terrasses des bars et restaurants.

Pendant un mois et demi, seuls les stationnements gênants ont été verbalisés, soit directement par la police municipale, soit par l'intermédiaire de la vidéo-verbalisation qui est en service depuis le 18 janvier dans le vieux Tours, dans le quartier Colbert et dans le secteur de la mairie, de la gare et de la rue de Bordeaux.