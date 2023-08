Tours-Nord : début d'une phase de travaux près du rond-point de l'avion à partir du 28 août

En temps normal, c'est l'un des principaux points noirs de l'agglomération tourangelle, en heure de pointe. À partir du lundi 28 août, la circulation sera encore plus compliquée entre Tours et Parçay-Meslay, via la D910. La Métropole entame une phase de travaux pour transférer les eaux usées de Parçay-Meslay vers le réseau de Tours-Nord.

Le chantier, d'un montant de près de 5 millions d'euros et qui va durer jusqu'au 22 décembre, va se dérouler sur deux secteurs. Le premier concerne le long de la RD910, entre la rue Huygens et le rond-point de l'avion. Le deuxième se concentre le long de la RD77, entre la rue de Chizay et le rond-point de Fosse Neuve.

La RD910 à une seule voie en direction de Monnaie

Durant toute la durée des travaux, la RD910 passera à une seule voie dans le sens Tours-Monnaie et le carrefour entre les rue Huygens et celle de l'Aviation sera barré pendant six semaines entre octobre et novembre. Les dates restent à préciser. Des déviations seront mises en place.