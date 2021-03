La circulation est devenue un enfer avenue du Danemark et rue de Suède à Tours en raison de travaux sur le réseau d'eau potable. La troisiéme phase entrant en service ce jeudi 18 mars, la Métropole adapte le plan de circulation.

Tours : nouveau plan de circulation pour la 3e phase de travaux rue de Suède et avenue du Danemark

Depuis le 15 janvier, la circulation dans le secteur de l'avenue du Danemark et de la rue de Suède est devenue en enfer. Des travaux (d'un coût de 300.000 euros) pour sécuriser et rénover le réseau d'eau potable sont engagés par la Métropole de Tours. En effet, ces nombreuses fuites entraînent parfois des ruptures locales d’alimentation. Ces défaillances ont eu un impact fort dans la continuité du service auprès des habitants et des entreprises comme ST MicroElectronics, dont la production industrielle dépend fortement de l’alimentation en eau potable.

Le plan de circulation pendant les travaux Avenue du Danemark - Métropole de Tours

Mais les travaux ont provoqué un fort mécontentement, d'où un déplacement sur place du maire de Tours, Emmanuel Denis, le 10 mars dernier. Ce jeudi 18 mars, c'est la 3e phase qui a débuté de la partie nord du giratoire Danemark (à hauteur de la rue Pierre et Marie Curie) jusqu’au sud de la rue Franche Comté. Les travaux impliquent la fermeture partielle à la circulation de l’avenue du Danemark, dans le sens Est -> Ouest. Une déviation a été mise en place par la rue de Suède, seule voie possible pour supporter le déport de la circulation de l’Avenue du Danemark. Afin de diminuer au maximum les gênes occasionnées par ce chantier auprès des riverains, des entreprises et établissements scolaires du secteur, Tours Métropole Val de Loire adapte le plan de circulation.

Le renforcement de la signalétique sur la route de Rouziers en amont de la rue de Suède dans le sens sud -> nord

Le maintien des accès pour les entreprises situées au Nord de l’avenue du Danemark, par la mise en place d’un double sens sur les voies nord

La sécurisation du secteur et l’apaisement de la circulation aux heures de forte affluence (matin et soir) avec la collaboration des services de la Police Municipale de Tours