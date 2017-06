Tours : nouvelle manifestation des motards ce samedi

La Fédération des Motards en Colère d'Indre-et-Loire appellent à une grande manifestation ce samedi à 13h30 sur le parking d'IKEA contre la "motophobie".

Attention si vous devez vous rendre à Saint-Pierre-des-Corps aujourd'hui. La Fédération des Motards en Colère d'Indre-et-Loire organise une manifestation toute l'après-midi. Ils iront jusqu'à Joué-lès-Tours et doivent rencontrer des candidats aux législatives. 200 motards sont attendus pour faire entendre leur colère. Le rassemblement est prévu à 13h30 devant le parking d'IKEA.

Sécurité rentière et pas routière

Selon Olivier Lecomte, de la FFMC (Fédération Française des Motards en colère), on demande aux motards de s'équiper avec du matériel certifié. Ce qu'il nous tombe sur le nez le 1er juillet, l'agrandissement des plaques motos, soi-disant pour notré sécurité. Il y a aussi les gants qui nous ont été imposés, alors qu'un motard responsable a toujours eu des gants. Là on nous impose des gants bien spécifiques, avec une coque, avec un petit logo. Et tout cela coûte de l'argent.