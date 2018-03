En raison de la visite d'Emmanuel Macron à Tours-Nord et Tours-Centre et de manifestations en centre-ville de Tours, des perturbations sont à prévoir sur le réseau Bus et Tram de Fil Bleu du mercredi 14 mars début de service au 15 mars à midi sur les lignes bus et tram. Plusieurs collectifs, associations, syndicats de gauche et d’extrême gauche (CGT organismes sociaux 37, Convergences 37, NPA 37, PCF 37, Chrétiens Migrants, RESF, le collectif de SPDC, le collectif Albert Thomas, PCOF, Sud-Rail, Solidaires 37, Solidaires....) appellent à une mobilisation contre la casse des droits sociaux et démocratiques. Le rassemblement se déroule place Anatole France à 17h30 à l'occasion de la venue de Emmanuel Macron en Touraine mercredi et jeudi.

Treize lignes avec des arrêts non desservis

centre-ville de Tours est fortement perturbé. Les lignes 2, 3, 5, 10, 11, 14, 15, 18, 34, 50, 103, 113 et 118 sont déviées. Plusieurs arrêts ne sont pas desservis.

Les arrêts non-desservis dans le centre-ville de Tours © Maxppp - Fil Bleu

- La ligne 2 ne dessert pas les arrêts Liberté (Avenue Grandmont), Boisdenier, Salengro, Jean Jaurès et Gare Vinci (coté jardin).

- La ligne 3 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès, Gare Vinci (coté parvis), Béranger, Clocheville, St Eloi, Frumeaud, Rouget de Lisle et Lamartine.

- La ligne 5 ne dessert pas les arrêts Gare Vinci, Jean Jaurès, Béranger, Clocheville et St Eloi.

- La ligne 10 ne dessert pas les arrêts Liberté (Avenue Grandmont), Boisdenier, Salengro, Jean Jaurès et Gare Vinci.

- La ligne 14 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès, Gare Vinci (coté parvis), Béranger, Halles, Grand Marché et Victoire.

- La ligne 15 ne dessert pas les arrêts Gare Vinci, Heurteloup, Mirabeau, Jean Jaurès, Béranger, Halles, Grand Marché et Victoire.

- La ligne 18 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès. La ligne eectue son terminus à Béranger.

- La ligne 34 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès et Gare Vinci. La ligne eectue son terminus à Béranger.

- La ligne 50 ne dessert pas les arrêts Gare Vinci, Jean Jaurès, Béranger, Halles, Grand Marché et Victoire.

- La ligne 103 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès, Salengro, Boisdenier et Palais des Sports. La ligne eectue son terminus à Liberté.

- La ligne 113 ne dessert pas les arrêts Jean Jaurès. La ligne eectue son terminus à Béranger.

- La ligne 118 ne dessert pas les arrêts Liberté (Avenue Grandmont), Boisdenier, Salengro, Jean Jaurès et Gare Vinci.

La ligne 17 est également déviée dans les deux sens de circulation

En raison de la visite présidentielle, la ligne 17 est déviée dans les deux sens de circulation. Les arrêts Compagnon, Picardie et Maine ne sont pas desservis. Vous devez vous reporter à l'arrêt Bois Aubry situé rue de Bois Aubry, ou à l’arrêt Charleroi situé rue du Maine.