À quelques heures du déconfinement le 11 mai le réseau de transports en commun de l'agglomération tourangelle, Fil Bleu, dévoile ce vendredi 8 mai ses mesures sanitaires pour protéger voyageurs et agents face aux risques de contamination au Covid-19. Le port du masque sera notamment obligatoire.

Tours : port du masque obligatoire et désinfections, les mesures prévues par Fil Bleu dès le 11 mai

C'est un point central du déconfinement prévu à partir du 11 mai 2020 en France : Les mesures de protection prévues dans les transports en commun vont être strictes et nombreuses pour éviter la propagation du Covid-19.

Dans la métropole de Tours, le réseau de transports en commun Fil Bleu dévoile ce vendredi 8 mai son plan pour protéger les usagers et les employés.

Le port du masque obligatoire

Dès le 11 mai, il sera indispensable de porter un masque pour toutes les personnes à bord des véhicules du réseau ainsi que dans les agences du réseau Fil Bleu dès l'âge de 11 ans. Cette obligation s'applique aussi aux agents. Ceux qui n'auront pas de masque ne pourront pas monter dans les véhicules. Les voyageurs sans masques s'exposent à une amende de 135 €.

Bus, tramways désinfectés tous les jours

Des solutions virucides seront appliquées quotidiennement pour désinfecter les bus et les rames de tramways. Les surfaces de contact seront particulièrement nettoyés.

Les conducteurs, "auront à disposition des lingettes et du gel hydroalcooliques pour désinfecter leurs postes de conduite à chaque changement" précise Arthur Cotteverte, le directeur de la communication de Fil Bleu. Une mesure satisfaisante pour les syndicats de conducteurs mais insuffisante selon eux. Ils déplorent, en effet, qu'aucun temps supplémentaire n'ait été prévu pour ce nettoyage. "Cela va nous prendre du temps et provoquer des retards" prévient Phlippe Bertrand, représentant CGT des agents de Fil Bleu et conducteur de bus.

Distanciation sociale et panneaux en polycarbonate pour les conducteurs de bus

Dans les tramways, la montée pourra s'effectuer par toutes les portes dès le 11 mai. En revanche, il sera toujours interdit de monter dans les bus par la porte avant et ce jusqu'au 18 mai. Par ailleurs, pour protéger les conducteurs, "des panneaux en polycarbonates vont être installés pour éviter les contacts avec les voyageurs", précise Arthur Cotteverte.

Pour les voyageurs, des mesures de distanciations sociales seront imposées sur les 1.450 quais des tramways et arrêts de bus. Un marquage au sol permettra une application de ces mesures. Fil Bleu précise que des agents seront déployés sur le terrains pour veiller à la bonne application de toutes ces mesures.

Augmentation progressive de l'offre

À partir du 11 mai et jusqu'au 10 juillet, l'offre de Fil Bleu augmentera petit à petit. Le réseau sera en service entre 5h45 et 22H30. Le réseau affirme s'être adapté à la réouverture des établissements scolaires mais aussi à la déserte des hôpitaux et des commerces.

Les horaires complets des lignes sont disponibles sur le site internet de Fil Bleu.

Nouvelle offre de service de Fil Bleu à Tours et dans son agglomération à partir du 11 mai - Fil Bleu

Pas de vente de titre de transport à bord

Fil Bleu précise également qu'il n'y aura pas de vente de titre de transport à bord par les conducteurs. Il est conseillé de privilégier la vente à distance ou les achats physiques hors agences, sur les quais notamment. "Les bornes de ventes sur la quais seront désinfectées aussi souvent que possible" précise Arthur Cotteverte.

Les agents de vérification porteront des masques et des visières de protection.