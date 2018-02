Dans le cadre des travaux d'aménagement de la 3e voie entre Chambray-lès-Tours et Veigné, les conditions de circulation seront difficiles au sud de Tours du lundi 12 Février 20h jusqu'au 23 Février 12h. Des travaux exceptionnels entre l’échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85 auront lieu de jour comme de nuit (hors week-end). Ils risquent d’engendrer des perturbations de circulation, principalement aux heures où le trafic est le plus dense. Les opérations d’élargissement des ponts de franchissement de la voie ferrée Tours-Loches et de la rivière Saint-Laurent imposent la mise en place de zones de basculement de la circulation entre l’échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85. Ces travaux devaient débuté le lundi 5 Février, mais ont été reportés en raison des conditions météorologiques.

à lire Attention circulation très compliquée dès lundi sur l'A10 au sud de Tours