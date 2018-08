Indre-et-Loire, France

Le flot des véhicules venant de la région parisienne a débarqué en Touraine plus tôt que prévu ce matin. Les premières difficultés sont apparues dès 8H00 entre le péage de Monnaie et celui de Sorigny sur l'A10 et elles se sont amplifiées au fur et à mesure de la matinée. Avec un pic de circulation vers 11H00 où l'on a atteint les 4000 véhicules/heure. Le trafic a connu de nombreux bouchons et ralentissements jusqu'à midi essentiellement au sud de Tours à partir de Chambray, là où pourtant l'autoroute a été élargie à 2 X 3 voies sur 7 kms. L'ouverture de ce tronçon élargi a d'ailleurs eu lieu vendredi 27 juillet après de longs travaux. D'autres bouchons ont été enregistré entre 11H00 et 14H00 à hauteur de Monts, Villeperdue et Sainte Maure de Touraine. Depuis midi, le trafic va en diminuant dans le sens des départs Paris-Tours, 2300 véhicules/heure selon Vinci Autoroutes à Chambray-lès-Tours, en revanche, il augmente dans celui des retours avec 3000 véhicules/heure à partir de Sorigny, et cela va continuer jusqu'à la fin de l'après-midi. Soyez attentifs à respecter les distances de sécurité et la vitesse pendant ces séances de circulation en accordéon.