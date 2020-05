Déconfinement : "Tous à pied et à vélo", le plan de bataille du Collectif Cycliste 37 à Tours

Le Collectif Cycliste 37 ne veut pas prendre le train en marche. A Tours, pour que le vélo devienne la star du déconfinement, ces défenseurs ardents de la pratique du vélo en milieu urbain ont rendu public lundi 4 mai leur Plan-Vélo pour Tours et son agglomération. Un document de 20 pages qui a été envoyé à tous les maires des grandes villes et au président de Tours-Métropole. Il expose un concept général baptisé "Tous à pied et à vélo" et des solutions pour faire cohabiter les cyclistes, les piétons et les automobilistes tout en respectant la distanciation. Des propositions fondamentales sont faites: la création d'espaces sécurisés pour les cyclistes d'une part, pour les piétons d'autre part; la limitation du trafic de transit dans les quartiers; l'augmentation de l'offre de stationnement vélos; une aide à l'acquisition, à la réparation et à l'entretien du vélo.

Des pistes cyclables temporaires

Le Collectif Cycliste 37 demande en priorité la création d'un réseau de pistes cyclables transitoires ou temporaires.

On est sur de la création de pistes temporaires avec du matériel qui est utilisé habituellement dans les chantiers comme des bornes et des balises -David Selin, co-président du Collectif Cycliste 37

En même temps, il faut accroître les surfaces piétonnes et donc diminuer les places de stationnement le long des trottoirs.

Actuellement un trottoir çà fait entre 1,50 et 2,00 mètres, si l'on doit respecter le geste barrière et la distance minimum, c'est très difficile de le faire avec un trottoir doublé d'une place de stationnement

Passer à 20km/heure dans l'hyper-centre et développer les doubles sens de circulation

Il faut aussi s'attaquer à la vitesse en ville.

Nous allons proposer d'abaisser à 20 km/heure la vitesse autorisée dans l'hyper-centre

Et enfin, généraliser les rues à double sens de circulation. Ce plan généreux pour les cyclistes et les piétons tourangeaux a été baptisé "Tous à pied et à vélo". Le Collectif Cycliste 37 attend un retour positif des élus des grandes villes de l'agglomération, Tours, Saint Pierre-de-Corps, La Riche, Joué-lès-Tours, Saint Cyr-sur-Loire, Saint Avertin, Chambray-les-Tours.

Le Collectif Cycliste 37 avait applaudi, avec réserves, le plan vélo du gouvernement présenté la semaine dernière par la ministre de la Transition Ecologique Elisabeth Borne pour développer la pratique du vélo à la sortie du confinement. Le chèque de 50 euros pour effectuer des réparations sur les vélos sortis des placards avait notamment été salué même si le Collectif estimait qu'avec 50 euros on ne remet pas un vélo en état.