Tours : trafic Tram et routier très perturbé Place Jean Jaurès à partir du lundi 8 avril

Tours, France

Le trafic routier et tramway va être très perturbé Place Jean Jaurès à Tours à partir du lundi 8 avril et jusqu'au vendredi 3 mai. Il s'agit de remplacer les poutres APS (Alimentation Par le Sol) par de nouvelles infrastructures plus performantes. La circulation des Tram dans ce secteur s'effectue sans caténaires, c'était une demande à l'époque des bâtiments de France pour respecter le patrimoine (mairie et Palais de justice).

Circulation du Tram fortement perturbée du 9 au 12 avril

Pendant les travaux, la circulation sera perturbée pour le tram et pour les automobilistes. Un « plan B » et des itinéraires bis seront mis en place. Il faudra dans un premier temps enlever le béton et les dalles puis enlever les poutres d'alimentation et enfin installer la nouvelle génération de matériels qui assurera l'alimentation électrique Enfin dernière phase importante : il faudra remplacer les dalle et le béton en respectant la phase de séchage. Du 9 au 12 avril, la circulation du Tram sera fortement perturbée. Le tramway circulera en boucle sur deux tronçons : «Vaucanson/Porte de Loire et Gare de Tours/Lycée Jean Monnet. Les stations « Nationale » et « Jean Jaurès » ne seront donc pas desservies. Pendant les travaux, Filbleu met en place un « Plan B », un service de substitution en bus.

Circulation routière réduite à 1 voie

Du 8 avril au 3 mai, la circulation routière perturbée boulevard Heurteloup et place Jean-Jaurès. Pendant les travaux et notamment durant le temps de séchage du béton, la circulation routière sera restreinte, passant de 3 voies (2 voies automobiles et 1 voie bus) à 1 seule voie – sur le secteur nord de la place Jean-Jaurès. Des itinéraires bis sont mis en place et signalés via le Quai Malraux, la rue Buffon et la rue Emile-Zola. Le coût total de ces travaux est estimé à 220 000€.