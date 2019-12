Le trafic bus Fil Bleu sera fortement perturbé dans le cadre de la journée nationale d'action de jeudi. Un autre préavis, interne et relatif à l'organisation du travail, a aussi été déposé pour tout le mois de décembre, notamment les 4 week-ends d'ouverture dominicale des magasins.

Tours : trafic très perturbé sur le réseau Fil Bleu jeudi et pendant les 4 week-ends de décembre

Tours, France

Le trafic tramway et bus sera fortement perturbé sur la Métropole de Tours ce jeudi 5 décembre, dans le cadre du mouvement national contre la réforme des retraites. Même si le tram circulera normalement, l'ensemble du réseau bus lui sera fortement perturbé :

Les lignes 60 à 76 ne circuleront pas

Les 4 lignes Citadines ne circuleront pas

Le service Résabus circule normalement

L'agence commerciale Fil Bleu sera fermée toute la journée de jeudi

Pour connaître les perturbations lignes par lignes, rendez-vous sur le site Fil Bleu ou le numéro vert : le 0800 600 408 de 7h à 19.

Un autre préavis de grève du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020

Les organisations syndicales de chez Fil Bleu ont par ailleurs déposé un préavis de grève courant du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020, concernant des revendications internes, relatives à l'organisation du travail. Les syndicats appellent à une grève de 24h sur le réseau Bus et Tram :

Les Week-ends des 7 et 8 décembre, des 14 et 15 décembre, des 21 et 22 décembre, et des 28 et 29 décembre

Les mardis 24 et 31 décembre

Les mercredis 25 décembre et 1er janvier

Les syndicats appellent aussi à un arrêt de travail de 55 minutes à différents moments de la journée (6h30-9h30/16h30-19h30/20h-23h) pour lé réseau de bus la semaine 50 et 51 et aussi le lundi 23, le jeudi 26, le vendredi 27 et le lundi 30 décembre. Pour le tramway, les conditions de circulation seront connues 2 jours avant chaque journée de perturbations.

La direction de Fil Bleu précisent que les discussions avec les organisations syndicales sont toujours en cours pour obtenir une éventuelle levée du second préavis (l'interne).