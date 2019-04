Tours : un exercice pour sauver un (faux) motard coincé sous le tramway

Tours, France

Dix sapeurs-pompiers de Tours ont été mobilisés, ce jeudi vers 10h, pour sortir un mannequin en plastique des rails du tramway. L'exercice mettait en scène un motard, nommé Raoûl, renversé et bloqué sous les rails du tram. Vers 10h15, les pompiers sont alertés et arrivent un quart d'heure plus tard. Il ne leur faut que six minutes pour lever le tramway et sortir le mannequin en plastique qui était coincé.

" On a profité des travaux place Jean Jaurès pour organiser cet exercice sinon on aurait dû l'organiser le soir ou dans la nuit ", explique Séverine Lopes, directrice sécurité Fil bleu.

Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette opération en plein centre-ville de Tours. © Radio France - Yvan Plantey

La scène s'est déroulée rue Nationale, en centre-ville, et sous les yeux des Tourangeaux présents. Hormis les pleurs d'une femme qui a vraiment cru à un accident, les Tourangeaux étaient surtout surpris. Notamment ceux qui habitent dans la rue comme Marie : " Ça surprend quand même, c'est impressionnant, sourit-elle. J'habite juste en face et depuis chez moi j'ai vu un tramway arrêté alors que je n'avais rien entendu alors je suis descendue. "

Opération sauvetage, rue nationale, de Raoul, le mannequin de FilBleu, qui est sorti 20minutes après l'intervention des pompiers. Il s'agit d'une opération de sensibilisation aux dangers des 2 roues avec le tramway.#FilBleu#Tours#Tourainepic.twitter.com/2REs9x3nb3 — Yvan (@Yvan_plantey) April 11, 2019

Des dangers pas seulement à cause du tramway

Daniel regarde attentivement l'exercice à quelques mètres de là. Il emprunte plusieurs fois par semaine la rue Nationale à vélo et il trouve que les arrêts de tram sont aussi dangereux que les trams. " J'étais en dehors des voies et en m'approchant de la borne de tickets, je me suis pris une toute petite bordure qui s'épaissit au fur et à mesure. Je ne l'avais pas vue et je me suis bien blessé ", raconte ce retraité.

Au final, Raoul est sorti près de 20 minutes après l'appel de la conductrice du tramway. © Radio France - Yvan Plantey

D'après Séverine Lopes, ce sont les accidents tramway-voiture qui sont les plus fréquents. " On compte un à deux accidents par mois entre le tramway et les autres moyens de transport (voiture, vélo, trottinette) ".