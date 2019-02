Tours : une voie de péage sans barrière sur l'A10

Indre-et-Loire, France

C'est une voie de péage unique en France. Sur l'échangeur au niveau de Parçay-Meslay, avant le péage de Monnaie, on doit s'acquitter d'un forfait de 90 centimes afin de prendre la traversée de Tours. Depuis ce mercredi matin, on peut désormais passer le péage sans s'arrêter à la barrière, insérer sa carte bleue, ni même avoir à ralentir, si l'on possède le badge télépéage.

Grâce à des caméras qui lisent votre plaque d'immatriculation, plus besoin de barrière. Si vous n'êtes pas abonné, il vous faut vous inscrire sur le site dédie de Vinci : Ulyss. Impossible d'y échapper : qu'il fasse un grand soleil éblouissant, qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit, les caméras pourront lire votre plaque. Vous ne pourrez pas profiter non plus de cette voie grande ouverte pour passer sans être inscrit : votre plaque sera tout de même scannée, et Vinci vous enverra la facture.

D'une capacité de 200 lectures de plaques par minute, "ce péage a un débit six fois supérieur à un péage classique. C'est la possibilité d'accélérer énormément le péage et de créer le moins d'attente possible." promet Patrick Jourdan, directeur marketing des nouvelles mobilités chez Vinci. Il précise qu'une barrière similaire est encore à l'état de test en Charentes, et qu'une troisième pourrait voir le voir "dans l'est" du pays.

A terme, l'objectif est de supprimer totalement les gares de péage classique, et de n'avoir que des portiques comme celui-ci. Pour l'instant, la vitesse de passage est limitée à 50 km/h, mais il sera bientôt possible de passer sans ralentir, à 130 km/h.

Vinci n'a pas précisé si l'installation de ce portique, et sa future généralisation, pourrait entraîner des hausses de tarifs.