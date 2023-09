Tours : un nouveau plan de circulation quartier des Deux-Lions

La mairie de Tours a modifié le plan de circulation quartier des Deux-Lions lors de cette rentrée. La traversée nord-sud du quartier en voiture n'est désormais plus possible. Le trafic est orienté sur les voies extérieures, afin d'apporter plus de tranquillité pour les habitants du quartier.

Il n'est plus possible de couper en voiture les rails du tramway au quartier des Deux-Lions © Radio France - Romain Dézèque C'est une petite modification mais qui a son importance pour les 4.000 habitants du quartier des Deux-Lions à Tours. Depuis le 4 septembre, il n'est plus possible de traverser en voiture le quartier dans l'axe nord-sud au niveau des rails du tramway, à l'entrée du centre commercial L'Heure Tranquille. Des blocs de béton ont été disposés sur la plateforme tramway. ⓘ Publicité Le trafic est davantage orienté vers les voies extérieures (avenues Marcel Dassault et Pont-Cher), afin de réduire la circulation automobile au cœur du quartier et dans un souci d'apaisement précise la mairie de Tours, qui assure que ce nouveau plan de circulation a été réalisé en concertation avec les habitants. Un bilan sera fait dans les prochains mois. Le nouveau plan de circulation mis en place au quartier des Deux-Lions - Mairie de Tours