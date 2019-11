Tours : Un nouveau record de fréquentation dans les transports de Fil Bleu

Le 11 octobre dernier, 164 259 personnes ont validé leurs tickets dans les bus et les trams de Tours et de la métropole. Un record inégalé depuis novembre 2018.

Tours, France

Nouveau record de fréquentation pour le réseau Fil Bleu. C'était le 11 octobre 2019, 164 259 personnes ont validé leurs tickets dans les bus et les trams de Tours et de la métropole. Un petit peu plus que le dernier record, le 15 novembre avec 164 224 voyageurs.

Un record qui révèle une hausse constante de voyageurs d'année en année dans les transports du réseau Fil Bleu.

Un millions de voyageurs en plus en 2018

En 2018, Fil Bleu a compté 39,7 millions de voyageurs. C'est plus d'un million de plus qu'en 2017 où 38,8 millions d'usagers avaient validé leurs tickets dans les transports.

Pour Fil Bleu les tourangeaux sont de plus en plus nombreux d'abord grâce aux tarifs "plus attractifs" mais aussi grâce au développement de nouvelles lignes qui permet d'avoir selon compagnie de transport "un arrêt près de chez soi et d'aller presque partout dans la métropole".

Cette fréquentation en 2018 a été freinée par les perturbations causées par les manifestations des "gilets jaunes" en début d'année. Sans ces mobilisations qui ont paralysé le trafic, "on aurait pu s'approcher de la barre des 40 millions" explique-t-on chez Fil Bleu.

Le nombre de fraudes stable

Pour ce qui est du nombre de fraudes dans les transports, il reste sensiblement le même proportionnellement au nombre de voyageurs.

4,7% des 700 000 contrôles effectués. Cela représente tout de même 116 000 procès verbaux en 2018.