Tours : un premier feu vert au passage de la deuxième ligne de tramway par le boulevard Jean-Royer

Après avoir été à l'arrêt pendant des années, le projet de deuxième ligne de tramway avance pas à pas depuis l'abandon du boulevard Jean-Jaurès au profit du boulevard Jean-Royer, à Tours. Les premières études de faisabilité montrent d'ailleurs qu'il est possible de passer par cette grande artère qui relie le Sanitas à la rue Giraudeau. Voilà ce qu'il ressort de la commission du Syndicat des Mobilités de Touraine (SMT), qui s'est réuni en commission, ce mercredi 10 mai.

"On a des réponses sur des questions d'organisation et de circulation, explique Christophe Boulanger, le président du SMT. On a des réponses sur le fait de maintenir l'accès des riverains en permanence. Aujourd'hui, en tout état de cause, il y a une faisabilité technique globale sur le passage par Jean-Royer."

Vote du conseil métropolitain le 22 mai

Mais de quelle manière tout cela peut-il s'opérer ? Y aura-t-il un ou deux sens de circulation pour les voitures, quitte à ce qu'elles soient obligées d'emprunter, par endroits, les voies dédiées au tramway, comme ce qui se fait à Tours-Nord sur l'avenue André-Maginot ? "Ce qui est sûr, c'est que tout le linéaire de Jean-Royer ne se ressemblera pas, poursuit Christophe Boulanger. On peut aussi affirmer que ça ne ressemblera pas à André-Maginot, pour la bonne et simple raison que l'on organisera la circulation de manière à ce qui n'est pas de flux de transit. Sur Jean-Royer, on ne réservera l'espace que pour l'accès des résidents."

Ces premières conclusions seront soumises à une délibération du conseil métropolitain, le 22 mai. Si le vote est favorable, de nouvelles études seront commandées au SMT pour construire le dossier d'enquête publique, qui doit être présenté à la population à la fin de l'année 2024. Elles permettront notamment d'approfondir un certain nombre de sujets, comme les questions de stationnement et de livraison.