Joué-lès-Tours : 450 voyageurs bloqués dans un train durant plus de 5h

Un départ en vacances plutôt raté. Environ 450 passagers d'un train Paris-Bordeaux ont passé leur soirée à attendre dans un TVG bloqué en pleine voie à hauteur de Joué-lès-Tours hier soir.

Le système électrique du train endommagé

L'accident s'est produit 16h. Un arbre est tombé sur une caténaire, ce qui a endommagé le système électrique du TGV passé ensuite. Ses pantographes, les bras qui relient le train au système électrique, ont été abimés, et la SNCF n'a eu d'autre moyen que de les scier.

L'intervention, en pleine tempête Diego, a duré plusieurs heures, jusqu'à ce qu'une rame de secours vienne récupérer les voyageurs vers 21h30. Ils ont finalement pu repartir à 23h depuis la gare de St-Pierre-des-Corps. Ils sont arrivés à Bordeaux vers 1h du matin, soit environ 7h après l'heure prévue.

La SNCF assure avoir fait son maximum dans les conditions, pas évidentes, de la tempête.

On va faire des analyses, on verra si celles-ci nous disent qu'il fallait faire autrement

Les voyageurs ont pu être ravitaillé en eau et en nourriture, et ont par ailleurs salué l'accompagnement du personnel à bord, efficace.

D'autres trains retardés

Cet accident a entrainé des retards en cascade, en plus des perturbations sur le reste des lignes, liées à la tempête Diego. Arthur a pris le train Paris-Niort vers 17h30 à la Gare Montparnasse et il est arrivé à destination avec plus de 6h de retard, après un long arrêt en gare de Tours, sans information. "On est resté 5h à Tours sans aucune info, sans assistance. Il y avait un seul contrôleur qui n'était au courant de rien. Le chauffeur était démuni, délaissé par sa hiérarchie."