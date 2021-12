Tours : un tramway toutes les 30 minutes la nuit du Nouvel An

Les noctambules qui habitent dans la Métropole de Tours pourront rentrer sereinement pour la soirée du Nouvel An. Fil Bleu va faire circuler un tramway toutes les 30 minutes à partir de minuit et jusqu'à 6h du matin. Les rames seront sûrement plus fréquentées jusqu'à 2h du matin, heure de fermeture obligatoire pour les bars et restaurants.

Pour ce qui est du samedi 1er janvier, les lignes circuleront comme lors des jours fériés traditionnels.