Tous les grands cols de Savoie sont désormais fermés à la circulation

Savoie, France

C'était le dernier col encore ouvert : le Mont-Cenis, qui relie la vallée de la Maurienne et le val de Suse en Italie, est désormais fermé à la circulation pour toute la saison hivernale, depuis 16 heures ce jeudi 7 novembre.

Pour rappel : les cols de l’Iseran et du Galibier ont fermés le 31 octobre. Les cols de la Croix de fer et du Glandon ainsi que La Madeleine ont fermé le 2 novembre, le col du Petit Saint-Bernard le 3 novembre et le cormet de Roselend le 4 novembre dernier.

Les cols à plus basse altitude, dans l'avant-pays savoyards notamment, devraient fermer début décembre (Sapenay, Epine, Relais du Chat, Clergeon, Lindar).