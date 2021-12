Dans le sud de la Gironde, Bernos-Beaulac se retrouve cernée par le tracé des extensions des lignes à grande vitesse Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse. Si le projet voit le jour, la commune craint qu'il soit synonyme du déclin démographique et écologique de Bernos-Beaulac à plus ou moins long terme.

"Tous les habitants seront touchés" : la commune de Bernos-Beaulac craint l'arrivée possible de la LGV

Tracé des lignes Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse autour de Bernos-Beaulac et son triangle de voies ferrées.

Bernos-Beaulac, en sud-Gironde risque-t-elle de dérailler ? la commune se retrouve cernée par le tracé des lignes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, clés de voute du Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest (GPSO). Si les deux extensions de lignes ferroviaires à grande vitesse se construisent, comme prévu, de part et d'autre de la commune au 1100 habitants, la municipalité craInt qu'elles n'entrainent la dévaluation du prix de l'immobilier et des terrains, le désintéret d'acheteurs potentiels mais aussi qu'elles ne provoquent un désastre écologique.

Un ilot de tranquillité au cœur d'un triangle infernal

A sept minutes à peine du centre du village de Bernos-Beaulac, la maison de Laurence est un havre de paix, perdue au milieu d'une forêt de pins. Aujourd'hui, seul le bruit du vent qui passe dans les cimes est suspectible de troubler sa tranquilité. Mais jusqu'à quand tout cela va durer ?

"C'est ma maison, évidement que j'y suis très attachée"

Si le projet de LGV voit le jour, la totalité de sa propriété se situera en plein centre d'un triangle de voies ferrées sur les lignes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Avec elles viendra le tumulte des trains passant à grande vitesse sur les voies et les vibrations qu'ils vont entrainer. Pour Laurence, l'annonce de la reprise du projet est un vrai crève cœur. Elle est très attachée à sa maison. De plus selon elle, la vendre serait très difficile pense-t-elle. "Qui achèterait une maison si proche des lignes ?". Elle redoute un perte financière importante.

"Personne ne nous écoute"

Jaqueline Lartigue Renouil redoute la construction de ces nouvelles lignes. La maire de Bernos-Beaulac est très inquiète pour l'avenir de se commune. Sur le plan de l'immobilier d'abord, "qui va vouloir s'installer sur Bernos avec de telles lignes autour ? depuis l'annonce de la reprise du projet, deux personnes ont déjà renoncé à s'installer." Elle redoute que ce ne soit qu'un début. Le problème c'est qu'elle craint que le village ne se vide de ses habitants à plus ou moins long terme. "Bernos ne sera plus attractive".

Ce qu'elle craint également, c'est la disparition programmée de 110 hectares de forêt, de prairies et avec elle, celle de centaine d'espèces animales sur le territoire et un impact négatif sur les deux rivières de la commune, le Ciron et la Gouyaneyre.

Jaqueline Lartigue Renouil appelle les pouvoirs public "à ne pas se tromper d'aiguillage" et à opter pour rendre plus efficaces les lignes existantes " afin d'éviter un désastre humain et écologique, mais personne ne nous écoute".