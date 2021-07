Tous les vols annulés à l'aéroport de Brest à cause des intempéries

À cause des intempéries qui ont endommagé une tour de contrôle, les vols depuis et vers l'aéroport de Brest sont annulés ou déroutés pour ce samedi.

C'est un accident fâcheux pour ce week-end de départ et de retours en vacances. À cause des intempéries et des orages qui ont touché la Bretagne ce vendredi, la tour de contrôle de Guipavas (Finistère) est endommagée. Par conséquent, la totalité des vols depuis et vers l'aéroport de Brest sont annulés ou déroutés.