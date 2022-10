Toussaint : des bus et des navettes pour se rendre aux cimetières et crématorium de la Métropole de de Nice

Il n'est pas toujours aisé de se rendre aux cimetières quand on n'est pas véhiculé, ainsi la Métropole de Nice Côte d'Azur renforce son système de bus et met en place des navettes spéciales pour la Toussaint.

Nécropole et crématorium

Ce mardi 1er novembre, la ligne de bus 59 desservira la Nécropole et le crématorium et elle sera renforcée avec des départs supplémentaires : en direction de Plan du Var : 8h, 8h45, 9h30, 10h20, 11h, 11h50, 12h30, 13h20, 14h, 15h50, 15h30, 16h20, 17h10 , 17h50, 18h40 , 19h20 et 20h05. En direction du Cadam : 8h45, 9h35, 10h15, 11h05, 11h45, 12h35, 13h15, 14h05, 14h45, 15h35, 16h25 , 17h55, 18h40 , 19h25.

Cimetière de l'Est

En plus de la ligne 88 qui fonctionnera normalement et desservira tous les arrêts, une navette spéciale 88 viendra renforcer l'offre en reliant directement la gare routière de Vauban à l'entrée du cimetière de l'est. De plus, une seconde navette sera mise en place en correspondance et desservira, sur demande, la totalité des arrêts à l'intérieur du cimetière.

Cimetière de la Buffe

Une navette spéciale sera mise en service à Cagnes-sur-Mer entre square Bourdet et le cimetière de la Buffe. Elle desservira les arrêts : Mairie Cagnes-sur-Mer, Les Galets, La Tonelle, Vieux Cimetière et Cimetière de la Buffe.