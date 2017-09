Nouveaux horaires, nouvelles lignes : les transports changent à La Rochelle et Rochefort

Nouvelles lignes, nouveaux horaires, nouveaux itinéraires : les usagers des bus dans la communauté d'agglomération de Rochefort Océan et ceux de l'agglomération de La Rochelle vont devoir changer leurs habitudes. Dans certains quartiers, les bus sont plus fréquents. Dans d'autres, ils se raréfient.

A partir du 4 septembre, jour de rentrée, les horaires de bus changent dans l'agglomération de La Rochelle. Les équipes de Yélo sont à pied d'oeuvre tout le week-end pour afficher les nouvelles fiches horaires sur les arrêts de bus. Tout doit être prêt pour lundi. Car de gros changements sont à prévoir.

Cette année, il y aura 4 lignes Illico au lieu d'une seule l'année dernière. Ces lignes sont celles qui passent le plus fréquemment, toutes les 10 à 15 minutes environ. Avant la fréquence des Illico était de 15 à 30 minutes selon la période de la journée. Les lignes renforcées sont donc : la ligne 1 qui fera le trajet entre La Pallice et Aytré, la 2 de Mireuil à Villeneuve-les-Salines, la 3 de Lagord à Aytré et la 4 de Puilboreau aux Minimes.

Autre nouveauté, l'amplitude horaire est repensée. Certains bus commenceront leur service dès 5h35 et s'arrêteront à 22h. Avant il n'y avait pas de bus avant 6h30 en moyenne et la circulation était stoppée aux alentours de 21h. Le week-end les bus circuleront jusqu'à 2h du matin.

Afin de désengorger le pôle d'échange de la place de Verdun, Yélo a créé 7 pôles d'échange supplémentaires - c'est-à-dire des arrêts auxquels il sera possible de retrouver 6 à 12 lignes différentes. A l'arrêt Dames Blanches près de l'Hôtel de Ville et à la gare SNCF le nombre de lignes sera multiplié par 2.

Attention, certains bus changent de numéro. Il faudra bien se renseigner avant de savoir dans quelle ligne vous devez grimper à la rentrée. Pour connaître l'itinéraire et les horaires de chacune des lignes Yélo a mis en ligne un site internet dédié : www.changez-votre-quotidien.com. Sur l'application mobile, il est également possible de connaître l'arrivée exacte de votre bus en temps réel. Quand vous vous géolocalisez à un arrêt en particulier, l'application vous dit dans combien de minutes la ligne concernée arrivera à votre arrêt.

Si certaines lignes sont renforcées, d'autres passeront de plus en plus rarement. C'est le cas par exemple de la ligne 15 qui remplace en partie la 38 qui dessert Vérines, Dompierre-sur-mer, Sainte-Soule et La Rochelle. L'année dernière il y avait une liaison toutes les heures, cette année il y en aura toutes les 2 heures en période creuse, soit entre 9h et 12h puis entre 14h et 16h30.

Dans l'agglomération de Rochefort Océan, de nombreux changements aussi sont à prévoir sur les R'BUS. Nouvelles lignes, nouveaux trajets, nouveaux horaires et possibilité de recharger sa carte directement sur le site internet.