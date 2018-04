Les salariés de la SNCF se mettent en grève à partir de lundi soir 19h et jusqu'au 28 juin. Ils protestent contre la réforme de la SNCF. A partir de mardi, il y aura de fortes perturbations en Provence. Il y aura seulement 1 TER sur 5 et 1 TGV sur 8 en circulation.

En Provence, pour les trains express régionaux (TER), il faudra compter seulement 1 TER sur 5 à partir de mardi.

Entre Marseille et Aix en Provence : seulement 14 trains circuleront dans la journée et il y aura 13 bus de substitution Même chose entre Marseille et Toulon. Le pire c'est entre Marseille et Aubagne : il n'y aura carrément aucun train mardi, il faudra prendre celui qui va à Toulon. Il y aura des arrêts supplémentaires à La Penne et Saint Marcel.

Pour les TGV dans le sud-est, il y en aura seulement 1 sur 8 en circulation. C'est d'ailleurs ici, qu'il y aura le plus de TGV supprimés. Entre Marseille et Bordeaux, il y aura un seul aller retour mardi, 2 entre Lyon et Marseille et 3 entre Paris et Marseille.

Pour le reste des perturbations sur les TER en Provence

Entre Avignon et Marseille, il y aura seulement 8 trains dans la journée et 20 bus de substitution.

Entre Avignon TGV et Carpentras : il n'y aura que des bus, 18 au total et des liaisons entre Avignon TGV et Avignon centre.

Avignon - Orange - Valence - Lyon : pas de train mais 17 bus.

Miramas - Marseille via Martigues : 15 bus et aucun train.

Marseille - Nîmes : tous les trains sont supprimés mais il y aura 8 bus sur la liaison Arles - Nîmed.

La gare Arenc Euroméditerranée ne sera pas du tout desservie.

Briançon - Gap - Marseille : aucun train, 23 bus de substitution.

Briançon-Valence : 6 bus.

Entre Gap et Grenoble : aucun train et la SNCF n'a pas communiqué le nombre de bus.

Entre Toulon et Hyères : aucun train mais 6 bus en correspondance sur les trains vers Marseille.

Entre Toulon et Les Arcs : pas de train mais 5 bus.