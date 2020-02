Tout ce qu'il faut savoir sur le meeting de Carles Puigdemont à Perpignan

C'est un événement historique pour Perpignan. La ville va pratiquement doubler sa population samedi 29 février. Entre 70 et 100 000 personnes, venues des quatre coins de la Catalogne, sont attendues pour assister au rassemblement organisé par Carles Puigdemont. Le meeting commencera à 12h. Avant cela, des animations musicales sont prévues.

Après des échanges entre les organisateurs et la préfecture des Pyrénées-Orientales, plusieurs décisions concernant la circulation ont été prises pour la journée de samedi.

Deux routes fermées

Pour assurer la stationnement des 583 cars prévus, un important tronçon de la RD 617 - la voie rapide entre Perpignan et Canet - sera fermé dans les deux sens de 5h à 20h samedi. Plus précisément, la circulation sera interdite entre le rond point de la déchetterie et l'échangeur du crématorium de Canet (soit l'endroit où l'ancienne route de Canet et la voie rapide se rejoignent).

Mêmes horaires concernant la fermeture de la RD82, c'est à dire la rocade Est, qui relie le Polygone Nord aux berges de la Têt.

Les zones de stationnement prévues

Entre 12 et 15.000 voitures sont attendues en provenance de Catalogne. La sortie est conseillée sur l'autoroute au péage Perpignan-Sud (n°42). Les véhicules sont ensuite invités à se garer dans le secteur du Polygone Nord.

Les campings-cars (environ 450 prévus) devront stationner sur la parking de la faculté. Les deux-roues eux pourront se garer sur la voie désaffectée menant à l'ancien passage à gué sur la Têt, non loin du Parc des expositions.

Important dispositif de sécurité

En raison de l'affluence attendue, les mesures de sécurité sont évidemment importantes. 400 bénévoles seront mobilisés, épaulés par des dizaines de policiers. À l'entrée, des fouilles poussées auront lieu.

Plusieurs objets sont d'ailleurs interdits sur les lieux : bouteilles en verre, bouteilles en plastique de plus de 50 cl, mégaphones, canettes, glacières... Les animaux de compagnie sont également interdits.

Pour assurer les secours, 120 secouristes et 40 médecins et infirmiers seront sur le pont. Un poste de secours sera installé sur le site. Deux zones sont également prévues pour faire atterrir des hélicoptères.

L'accès sur le site sera possible à partir de 8 heures.

Par ailleurs, la veille de son premier meeting depuis son exil en Belgique, Carles Puigdemont assistera au match USAP-Rouen, vendredi soir au stade Aimé Giral.