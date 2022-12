Tout comprendre au REME à Strasbourg : le premier RER de province lancé en Alsace

Une nouvelle page s’ouvre ce dimanche pour les milliers d’Alsaciens qui empruntent régulièrement le train autour de Strasbourg. Le 11 décembre, l’Eurométropole et la région Grand Est lancent ensemble, avec la SNCF, la première phase du REME. Le Réseau express métropolitain européen est le premier RER hors Ile-de-France. France Bleu Alsace vous explique comment il va fonctionner, mais aussi ce qui pose problème.

Plus de trains, plus souvent

L’ambition du REME est d’accroître considérablement l’offre de trains autour de la capitale alsacienne, une montée en puissance rendue possible par l’achèvement d’une quatrième voie ferroviaire en 2022, au nord de Strasbourg.

Avec le REME, la région et l’Eurométropole s’engagent sur :

813 trains supplémentaires dès le mois de décembre , jusqu’à 120 par jour en semaine, reliant 95 gares

, jusqu’à 120 par jour en semaine, reliant 95 gares une amplitude horaire élargie, de 05H00 à 23H00

un cadencement accru : un train toutes les demi-heure sur la desserte périurbaine de Strasbourg et avec les principales gares du département (Haguenau, Molsheim, Sélestat, Mommenheim)

: un train toutes les demi-heure sur la desserte périurbaine de Strasbourg et avec les principales gares du département (Haguenau, Molsheim, Sélestat, Mommenheim) une fréquence élevée le weekend également et notamment le samedi, "proche de celle d'un jour de semaine"

Sur la carte ci-dessous, on voit l'augmentation prévue du nombre de trains, ligne par ligne, entre 2022 et 2023.

Le déploiement du REME : l'évolution de l'offre entre 2022 et 2023. - Eurométropole de Strasbourg

Le lancement de décembre 2022 n’est qu’une première phase. Au 2 janvier, 67 trains supplémentaires viendront encore s'ajouter chaque semaine, puis 192 trains à partir du 21 août 2023. Et à la rentrée de septembre 2023, la nouvelle offre devrait atteindre les 1.000 TER supplémentaires, soit une augmentation de 43%, selon les deux partenaires.

On passera donc de 2.979 TER par semaine dans le Bas-Rhin à 4.116. Mais avec le REME, il n’est pas seulement question de train. Il est aussi prévu le développement de “cars express fiables et cadencés”, sur des voies de circulation réservées, dans la traversée de Strasbourg (M35) et vers l’ouest. Des réseaux cyclables vont également être développés en direction des gares.

Un RER strasbourgeois qui irrigue l’Alsace et au-delà

Si l’on parle de “RER strasbourgeois”, le REME concerne en réalité une bonne partie du Bas-Rhin. Le bassin d'emploi de la capitale alsacienne couvre, selon l’INSEE , 213 communes, bien plus que les 33 de l’Eurométropole. Le REME va aller jusqu'à Haguenau, au nord, ou Molsheim, au sud-ouest, de Strasbourg.

Le nouveau réseau va permettre aussi des liaisons “traversantes”, sans changement à Strasbourg, comme sur l’axe Saverne-Sélestat, qui mettra Vendenheim (au nord) à 20 minutes de Geispolsheim (au sud).

Le déploiement du REME est censé se poursuivre jusqu’en 2030, avec de nouveaux investissements en termes d’infrastructures ferroviaires, des parkings relais et un appel d’offres transfrontalier à destination des trois régions allemandes du Bade-Würtemberg, de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre. L’extension vers l’Allemagne est prévue en 2025.

La carte ci-dessous présente une projection des dessertes ferroviaires au-delà de 2030 :

Le REME tel qu'il pourrait se présenter après 2030 - Eurométropole de Strasbourg

Les coûts d'exploitation du REME ferroviaire sont estimés à 23,7 millions d'euros annuels par les collectivités. Recettes déduites, le coût de revient s'élève à 14,5 millions d'euros pour les collectivités, répartis à égalité entre l'Eurométropole et la région Grand Est. La région a acheté neuf trains Regiolis, pour un montant de 100 millions d'euros.

“Une révolution dans les usages”

Pour les promoteurs du REME, l’objectif est de faire reculer l’usage de la voiture, dans une agglomération marquée par les pics de pollution liés à la circulation automobile et les embouteillages. Le nouveau réseau doit offrir “une alternative crédible à la voiture individuelle”. Pia Imbs, la présidente de l’Eurométropole, et Jean Rottner, le président de la région Grand Est, promettent “une révolution dans les usages”.

A ce jour, sur la zone d’emploi de Strasbourg, la voiture (et autres véhicules à moteurs) est encore très majoritaire. Selon l’Insee , elle représentait en 2019 plus de 63% des moyens pour se rendre au travail, contre 17,3% pour les transports en commun.

Le développement de l’offre ferroviaire autour de Strasbourg est aussi cohérent avec la mise en œuvre de la Zone à faibles émissions, la ZFE, dont la première étape est quasiment concomitante. A partir du 1er janvier 2023 , il sera interdit de circuler dans l'Eurométropole de Strasbourg avec des véhicules affichant une pastille Crit'Air 5 ou sans vignette.

Des usagers impatients… et inquiets

Pour le président dans le Grand Est de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut), le REME est un "projet exemplaire", “un premier pas”, mais François Giordani a exprimé le 8 décembre sur France Bleu Alsace ses "inquiétudes sur la mise en place" du projet.

Il y a les conséquences directes du nouveau réseau qui bénéficie aux plus grosses communes, au détriment des plus petites. “Des gares de la vallée de la Bruche ou au-delà de Haguenau ne sont plus desservies ou moins souvent. On supprime des dessertes aux heures de pointe” regrette-t-il. Des suppressions que les voyageurs ont découvert il y a quelques jours, à la publication des horaires d'hiver.

L’association d’usagers exprime aussi son scepticisme sur les conditions du lancement en décembre. François Giordani redoute que les dysfonctionnements se multiplient avec la hausse du nombre de trains en circulation. Pannes de signalisation, difficultés de régulation du trafic, trains supprimés : ces perturbations font partie du quotidien des voyageurs du TER en Alsace. Le réseau va-t-il tenir le “saut d’offre annoncé” pour le 12 décembre ?

A plus long terme, la Fnaut note qu'il y a encore "beaucoup de travail à faire" pour que le REME réponde aux attentes des usagers : “Il manque de de nombreuses lignes pour en faire un vrai réseau, une tarification simplifiée pour les usagers, une accessibilité de tous les pôles multimodaux aux personnes à mobilités réduites…”

"Je ne peux pas dire que tout va bien se passer, tout ne sera pas parfait" - Jean Rottner

Lors de la présentation nationale, le 7 décembre, la région et l’Eurométropole ont d'ailleurs bien insisté sur le fait que le lancement de décembre n’était qu’un début. "Je ne peux pas dire que tout va bien se passer, tout ne sera pas parfait , a reconnu Jean Rottner, “c'est comme le lancement d'une nouvelle usine. Au début de fabrication, il y a parfois des défauts et avec le temps, ils vont se corriger."

L’exaspération des syndicats de la SNCF

Dans son enquête, début novembre , France Bleu Alsace révélait les tensions entre syndicats et direction de la SNCF sur la mise en œuvre du REME. Manque de personnel, de matériel : pour les représentants du personnel, le compte n’y est pas.

Côté effectifs notamment, sur les 86 conducteurs supplémentaires attendus, un tiers seulement était disponible début novembre, affirmait alors Alexandre Welsch, secrétaire régional Alsace du syndicat Sud Rail. La CFDT mettait aussi en cause le manque de matériel disponible et l'embouteillage au technicentre où se fait la maintenance des rames.

La SNCF s'est montrée rassurante expliquant qu'il y aurait assez de personnels et de matériel pour le 11 décembre, la montée en puissance étant progressive.

Depuis, les syndicats ont mené plusieurs journées de grève, la direction a négocié et proposé des primes. Le 7 décembre, jour de présentation du REME à Paris, une quarantaine de cheminots ont tenu une assemblée générale à Strasbourg. Les inquiétudes ne se sont pas apaisées. Le risque d’un mouvement social lundi 12 décembre n’est pas totalement écarté, même si la mobilisation devrait plutôt se matérialiser en janvier.

Un coup d'envoi observé depuis l'Elysée

Le 27 novembre, la déclaration d’Emmanuel Macron sur YouTube a pu surprendre : le président de la République affirmait sa volonté de voir se développer "un réseau de RER, de trains urbains" dans 10 grandes métropoles. L’Alsace est donc pionnière en la matière.

"Ce projet ouvre la voie" s’est d’ailleurs réjoui le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, présent lors de la présentation du 7 décembre à Paris. Certainement qu'à l'Elysée, on observera le lancement et le développement d'un réseau de transport... très politique.

