Sète, France

Les 50 km/h en ville n'ont décidément plus la cote. De plus en plus de communes décident de réduire la vitesse maximale autorisée, et dans l'Hérault c'est le cas de la ville de Sète ou d'ici Noël, on ne pourra plus rouler dans le centre-ville à plus de 30 km/h.

Toute cette semaine les services techniques de la ville vont s'affairer à poser les nouveaux panneaux de limitation de vitesse dans le centre. À partir de ce vendredi, les automobilistes vont devoir lever le pied.

C'est désormais tout le centre historique, ainsi que les deux îles (nord et sud) qui sont concernés.

Une décision qui, comme souvent, ne fait pas forcément l'unanimité, mais qui répond évidemment à un impératif de sécurité.

"Une nouvelle pompe à fric !"

Dans les rues de Sète, beaucoup semblent prendre cette mesure avec une certaine philosophie.

Certains y voient une nouvelle façon de remplir encore un peu plus les caisses de l'État. "C'est une façon comme une autre de constituer une nouvelle pompe à fric !", selon un automobiliste qui vient de stationner son véhicule sur le bord des quais.

Mais une majorité reconnaissent qu'il y a réellement un problème de sécurité pour les piétons et les deux-roues, motorisés ou non.

"Beaucoup d'automobilistes ont des comportements à risque. Ils roulent trop vite, sur les trottoirs, un peu partout", reconnait pour sa part un conducteur de scooter qui salue cette nouvelle mesure.

Une fréquentation de piétons de plus en plus importante

Damien Gertsch, le nouveau directeur des services techniques de la ville, arrivé depuis peu en provenance de la ville de Châteauroux, n'y va pas par quatre chemins: "Le centre ville de Sète est très dense. On a connu cette année des mois de juillet et d'août complètement saturés en matière de circulation et les piétons doivent toujours faire très attention quand ils traversent les chaussées".

À compter du vendredi 22 décembre, c'est donc désormais tout le centre historique, ainsi que l'île nord et l'île sud (voir illustration plus bas), qui passeront à 30 km/h, comme l'est le mont Saint-Clair depuis maintenant bientôt un an.

"Nous procéderons aussi à des aménagements qui permettront de réduire la vitesse des véhicules, comme des chicanes, des réductions de la largeur de la chaussée ou encore des ralentisseurs", conclut Damien Gertsch.

Reportage et réactions dans les rues de Sète Copier

Damien Gertsch, directeur des services techniques de la ville de Sète Copier

Après le mont St Clair (en jaune), le centre historique, l'île nord et l'île sud (en rouge) passeront également à 30 kmh d'ici le 22 décembre © Radio France - Guillaume Roulland