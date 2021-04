"Tout le monde n'est pas en télétravail", les usagers de Tam mécontents des nouveaux horaires

"Je viens de rater le tram. Je vais être en retard. C'est agaçant.", Bérénice a dû mal à se faire aux nouveaux horaires de passage du tramway.

Depuis mardi 6 avril, les horaires de circulation des bus et des trams ont changé pour s'adapter au nouveau confinement annoncé par Emmanuel Macron mercredi 31 mars. Du lundi au vendredi, tramways et bus passent en horaire de samedi et le week-end est en horaire de jours fériés. Tam, la société qui gère les transports en commun dans la métropole de Montpellier, explique que les "restrictions de déplacement applicables au territoire national, la généralisation du télétravail dès que possible et la fermeture des établissements scolaires génèrent une baisse significative de la fréquentation."

Des horaires adaptés à la baisse de la fréquentation

En effet, la circulation a baissé parce que la fréquentation est elle même en baisse, conséquence du télétravail et de la fermeture des établissements scolaires. Avant même les annonces du chef de l'Etat, il y avait moitié moins d'usagers hebdomadaires qu'en 2019. Et sur la seule journée de mercredi 7 avril, Tam a enregistré une baisse de 65% de voyageurs par rapport au 7 avril 2019. La métropole adapte donc son offre à la demande et réduit de 76 % le trafic des bus et des trams.

Malgré tout, la desserte du CHU de Montpellier est renforcée le matin pour répondre aux besoins des soignants. Intensification également pour les cliniques du Mas du Rochet à Castelnau-le-Lez et Saint-Jean à Saint-Jean de Védas qui sont des centres de vaccination.

Certains usagers sont mécontents de ces nouveaux horaires

Pourtant, certains usagers qui continuent à se déplacer pour aller travailler ne comprennent pas cette décision "passer en horaire vacances scolaires, pourquoi pas, mais pas en horaire de samedi, c'est trop pénalisant" pour Marie qui prend le bus n°15 chaque jour et qui estime que "le service que je paie avec mon abonnement n'est pas rendu".

Marie continue à travailler dans une association qui vient en aide aux personnes handicapées mentales et physiques, "notre présence est indispensable", Saadia est enseignante en lettres et histoire au lycée Mendès France et elle doit emprunter bus et tram pour s'y rendre, "les cours à distance ne fonctionnent pas très bien de chez moi, donc je vais au lycée qui est ouvert pour faire les cours depuis là-bas. Habituellement, je mets 40 minutes, là le voyage dure une heure. On n'a pas le choix, on attend."

La baisse du nombre de rames semble créer à certaines heures abondance d'usagers ce qui pose un problème de distanciation physique pour Maéva qui prend la ligne 1 du tram chaque matin, "ce matin, le tram était rempli, donc soit je rentrais en me collant aux gens, et le virus est là, soit j'attendais 10 minutes, mais j'arrivais en retard".

Certains usagers ont donc envoyé des courriers à Tam pour demander des réductions sur leur abonnement annuel, argumentant que les horaires sont ceux du samedi, jour pour lequel le tram est désormais gratuit pour les abonnés.