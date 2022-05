"Tout le village était bloqué" : en Moselle, ce maire peine à faire respecter une déviation pour travaux

Si vous traversez souvent la frontière pour aller travailler au Luxembourg, vous le savez, la départementale 56 est pratique pour éviter les bouchons sur l'autoroute A31. Cette D56 passe par Kanfen, au nord d'Entrange, en Moselle. Des travaux d'un ouvrage sous chaussée, qui date du XIXème siècle, nécessitent de fermer un carrefour stratégique en plein cœur du village depuis ce lundi matin. Pourtant, chaque matin, des centaines d'automobilistes tentent leur chance, jusqu'à emprunter des sens interdits.

Le croisement est fermé jusqu'à mi-juillet

Jusqu'à 7.000 véhicules traversent ce petit croisement à Kanfen, un village de 1.200 habitants à la frontière avec le Luxembourg. "C'est le chemin le plus emprunté par les frontaliers", explique le maire, Denis Baur, qui a lancé au début du mois de mars la seconde partie des travaux pour aménager la rue du Moulin, dont la construction date des années 1867-1869 et qui permet l’écoulement des eaux de la Kissel sur une longueur de 300 mètres.

Ces travaux entraînent la fermeture du croisement de la rue du Moulin et de la rue de Gaulle, où un tunnel a été découvert sous la chaussée. Il menace de s'effondrer et sera donc remplacé par des structures en béton. "C'est là que passent tous les fluides : le gaz, l'eau, l'électricité et le téléphone !" Le croisement est donc fermé jusqu'à mi-juillet et les travaux continueront ensuite, tout en laissant le passage libre pour les voitures.

Sur place, les gendarment verbalisent les automobilistes imprudents

"C'était l'enfer ce matin : toutes les rues étaient bouchées." Une déviation a été mise en place, intégrée par les logiciels de GPS mais les feux de déviation ralentissent fortement la circulation et créent de gros bouchons. "Donc les gens prennent des sens interdits, ajoute le maire. Certains m'ont dit qu'ils avaient suivi la voiture de devant et qu'ils n'avaient pas vu qu'il y avait un sens interdit. Manifestement, ils se moquent un peu de la signalisation simplement parce qu'ils sont pressés de se rendre au travail au détriment de la sécurité."

Des structures en béton vont remplacer l'ouvrage sous chaussée. © Radio France - Maxime Glorieux

Les gendarmes sont présents chaque matin cette semaine puis pour des contrôles réguliers afin de verbaliser les automobilistes imprudents. Emprunter un sens interdit peut entraîner la perte de quatre points sur son permis de conduire et 135 euros d'amende. "Ces travaux sont des travaux d'intérêt général. On n'y est pour rien dans cette histoire, regrette le maire Denis Baur. On les a retardés au maximum puisque ça fait six mois qu'on travaille sur cet ouvrage et on arrive en dernière minute à devoir bloquer le carrefour parce qu'on était devant un phénomène qui ne nous permettait plus de travailler en toute sécurité."