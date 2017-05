Tout roule pour le Transport Solidaire en Armagnac Landais

Dans les Landes, il y a un an, sur le canton de Villeneuve-de-Marsan, se mettait en place un réseau de transport solidaire. Des chauffeurs bénévoles conduisent des personnes isolées, âgées ou non. Aujourd'hui, l'association compte 24 bénéficiaires.

Aller faire ses courses ou se rendre à un rendez-vous médical... pas toujours facile quand on habite en milieu rural et sans voiture et quand le réseau de bus n'est pas suffisant. Partant de ce constat, deux responsables d'associations ont décidé de lancer l'an dernier un système covoiturage gratuit autour de Villeneuve-de-Marsan. Il s'agit d'un réseau avec des chauffeurs bénévoles répartis sur les 12 communes du canton.

Preuve qu'il y a un vrai besoin, près d'un an après sa mise en service, l'association Transport Solidaire en Armagnac Landais compte 26 chauffeurs bénévoles et 24 bénéficiaires dont Pierrette, une habitante de Villeneuve-de-Marsan. Cette mamie utilise le service "pour aller à la couture, voir le spécialiste à Mont-de-Marsan, pour la cure à Barbotan... Ah c'est utile ! C'était urgent de le faire !"

Un service qui créé du lien

Pour bénéficier de ce service, il faut adhérer à l'association (5 euros par an), être sans moyen de locomotion et non imposable sur le revenu. Les bénéficiaires paient au transporteur un défraiement à hauteur de 0.20 centimes du kilomètre. Depuis le lancement du service, les chauffeurs ont parcouru plus de 6.000 km explique Lydie Pourrut, une des deux vice-présidentes de l'association, essentiellement pour des courses.

Un vrai service, mais aussi le moyen de créer du lien social rajoute Marie Jo Chauby, la seconde vice-présidente : "Dans notre monde rural il y a l'isolement et le fait de se retrouver dans une voiture avec un chauffeur ça peut aider les personnes à lier des liens humains."

L'idée est en train de faire tâche d'huile, "les gens commencent à entendre parler de l'association et nous sommes sollicités sur Labrit et Sore, donc je pense que ça fera des petits et c'est heureux puisqu'on est là pour aider tous ceux qui sont dans le besoin" résume Lydie Pourrut.

Pour contacter l'association Transport Solidaire en Armagnac Landais

240, Chemin de Tablète 40190 Villeneuve-de-Marsan

tseal@laposte.net ou 06.19.83.80.64