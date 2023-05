Tout sur la circulation perturbée à Monaco pendant E-Prix

C'est la 6ème édition de ce E-Prix dans la principauté de Monaco. La course va se dérouler ce samedi. Pour ce faire, comme pendant le grand prix de F1, le rocher se transforme. Ces jours-ci, l'opération montage des installations a débuté. La circulation des voitures mais aussi des transports en commun s'en trouve impacté. Mais c'est surtout ce samedi que les interdictions seront nombreuses à cause de la course. C'est ainsi que de 5 heures du matin jusqu'à la fin des épreuves, la circulation des véhicules sera interdite sur:

Le quai des États-Unis*

La route de la Piscine*

L’appontement Jules Soccal*

La Darse Sud*

Le boulevard Albert Ier*

La place du Casino*

L’avenue des Citronniers (jusqu'à l'entrée du parking du Métropole)*

L’avenue Princesse Grace (de l'avenue des Spélugues au boulevard Louis II)*

L’avenue J.-F. Kennedy*

Le boulevard Louis II*

L’avenue de la Madone (entre son intersection avec l’avenue des Spélugues et l’avenue de Grande-Bretagne)*

L’avenue de Monte-Carlo*

L’avenue d’Ostende*

L’avenue des Spélugues*

Le quai Albert Ier*

L’avenue de la Costa (entre son n°3 et l’avenue d’Ostende)*

Le quai Antoine Ier

La rue Grimaldi (entre la Place Sainte-Dévote et la rue Princesse Florestine)

L’avenue de la Quarantaine

Le tunnel Rocher Albert Ier

Le tunnel Rocher Noghès.

* Les piétons ne seront également pas autorisés à circuler sur ces axes, ainsi que sur le boulevard du Larvotto (entre le rond-point menant à l’avenue de Grande-Bretagne et la rue Louis Aureglia) et dans les escaliers de la Costa et Sainte-Dévote (à l’exception des personnes munie d’un billet d'entrée ou d’un laissez-passer).

Autres changements :