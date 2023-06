Toutes les nouveautés de la mobilité au Pays Basque : mettre son vélo dans le bus, c'est pour 2025

Pour aller à Hasparren ou Mauléon, en 2025 on pourra mettre son vélo à l'arrière du car.

Mettre son vélo dans le bus ?

Oui, c'est à partir du 6 janvier 2025. Le syndicat des mobilités renouvelle ses contrats à cette date, et l'offre bus + vélo sera obligatoire pour les autocars à destination du Pays Basque intérieur. "C'est une demande des voyageurs", reconnait Fabien Duprez, beaucoup de gens roulent en vélo électrique, mais ne peuvent pas le mettre dans le car. En revanche ça n'est pas prévu pour les Trambus et les bus urbains.

Un parking relais à la technocité ?

Oui, en septembre 2024. Le chantier de la ligne 2 du trambus n'a pas de retard. Le nord est terminé depuis 2022, entre Tarnos et la rue Maubec. C'est en cours entre St Léon et la technocité. En septembre 2024 le terminus sera à la technocité, et un parking relais provisoire sera construit, pour ceux qui sortent de l'autoroute. Mais en 2025, un chantier va démarrer pour créer un parking de 440 places au niveau de Maignon.

La fin des travaux sur de la ligne T2 ?

Oui, le trambus arrivera à Bassussarry en 2025. Mais il y a "un peu de travail" reconnait Fabien Duprez. Il. faut franchir trois ronds-points en site propre. Le syndicat en est à négocier l'achat de terrains et travaille avec le département pour un site propre tout au long de la route de Cambo, pour un terminus au rond-point du golf du Makila.

Les bus au gazole, c'est terminé ?

Pas pour de suite. 25% de la flotte roule à l'électrqiue aujourd'hui, mais ça n'est pas possible pour toutes les lignes, notamment vers le Pays Basque intérieur. Le syndicat des mobilités travaille sur la décarbonation et explore la possibilité de faire rouler des cars au biogaz, à l'hydrogène, etc.

Les bouchons, c'est bientôt fini ?

Non, même si c'est un bon signe. Ca veut dire que le territoire est en développement, il y a 10.000 déplacements supplémentaires chaque année. Pour les absorber, il faudrait "tapisser le Pays Basque d'autoroutes". La solution, c'est plutôt les transports en commun, ou le co-voiturage, gratuit pour les passagers avec Txik Txak.

