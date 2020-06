Toutes les places de trains à nouveau disponibles dès ce vendredi 5 juin en Bourgogne-Franche-Comté

Conformément au décret paru le 1er juin, et avec l’accord de la Région Bourgogne-Franche-Comté, la SNCF restaure son offre régionale de transport ferroviaire. Pour permettre au plus grand nombre de voyager et de profiter de la belle saison, dès le 5 juin, la SNCF propose à nouveau à la vente toutes les places de ses trains, que ce soit dans les TER ou les TGV. Et dès la mi-juin, TER atteindra 100% de son offre estivale !

Depuis le déconfinement, l’offre TER augmente au fil des semaines

Actuellement et jusqu’à mi-juin, l’offre TER Bourgogne-Franche-Comté est de 325 trains*, soit 65 % de l’offre. Dès ce vendredi, 100% des sièges de ces trains seront disponibles. Les 20000 stickers qui avaient été apposés sur un siège sur deux de l’ensemble des matériels TER seront progressivement retirés, et permettront de voyager confortablement entre amis ou en famille.

*Ces TER sont complétés d’une trentaine de bus de substitution, répartis à la fois sur la ligne Le Creusot - Nevers (en travaux) et sur certains tronçons de lignes du Haut Jura et du Morvan.

Dès la mi-juin, TER atteindra 100% du service normal d’été, soit 480 TER. Ainsi, TER Bourgogne-Franche-Comté anticipe son service d’été pour permettre à ses clients, de découvrir ou redécouvrir en train, les plus beaux sites régionaux, tout en préservant la planète.

Le port du masque reste obligatoire

Les voyageurs respectent massivement le port du masque depuis le 11 mai et ont adopté les bons comportements. Bien que la condition d’occupation d’un siège sur deux ait été levée, le port du masque restera obligatoire dès l’entrée en gare et tout au long du trajet en train, et tous les agents SNCF continueront de le porter également. Un voyageur qui ne porte pas de masque peut encourir une amende de 135€. Les équipes SNCF, parfois secondées des services de l’Etat, mènent des contrôles à bord et en gares.

Afin de s’assurer du respect de la distanciation, des agents TER sont chargés depuis le confinement de comptabiliser et analyser les flux dans les principales gares de la Région de manière à éviter une possible sur-affluence. En parallèle, depuis le déconfinement et pour la première fois sur notre région, des coupons d’accès sur l’une des lignes TER ont été instaurés.

A la manière des réservations pour les TGV, ces coupons gratuits permettent de mesurer et contrôler l’affluence des trains de la ligne Dijon - Besançon aux heures de pointe. Au maximum, 16 trains par jour sont concernés par ce dispositif. L’usage de ces coupons sur cette ligne reste en vigueur.