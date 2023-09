Tracés modifiés, lignes ajoutées ou supprimées... les nouveautés du réseau de bus TBM pour la rentrée

Ils vont concerner des milliers d'usagers au quotidien. De profonds changements entrent en vigueur sur le réseau de bus TBM à partir de la rentrée, le 4 septembre .

Sur la soixantaine de lignes qui quadrillent la métropole bordelaise, 40 sont modifiées dont la 12, la 27, la 46 ou encore la 71. Quatre autres, les 11,30, 36 et 42 vont être supprimées et remplacées. Les usagers vont également pouvoir bénéficier de neufs nouvelles lignes : les 51, 52, 53, 55, 57, 79, 80, 81 et 85. Enfin, une quinzaine d'autres dont les 2, 16, 22, 64 et 87 restent inchangées.

Pour la mise en service de ce nouveau réseau, 90 tuteurs ont formé 890 conducteurs. Lors de la présentation de ses nouveautés pour la rentrée de septembre 2023, TBM a également indiqué la fin des bus roulant au diesel à l'horizon 2030. Deux bus à hydrogène doivent aussi être expérimentés cette année. Chaque mois, TBM enregistre cinq à six millions de voyages sur son réseau de bus, dans l'ensemble des 28 communes de la métropole.