Grosse galère pour les usagers du train ce mardi 25 janvier en raison de l'interruption du trafic au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est à Paris suite à un problème électrique en région parisienne. Les TGV Est ont enregistré jusqu'à plus de 2 h de retard.

Traffic des trains interrompu au départ et à destination de la gare de l'Est ce mardi : reprise à 11 h

Le trafic des trains a été interrompu ce mardi 25 janvier peu après 8 h au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est à Paris. Conséquence :le trafic des TGVentre Reims et Paris a été fortement impacté ainsi que la circulation des trains en Champagne-Ardenne. Selon la SNCF, un problème électrique vers Bondy, en région parisienne, est en cause. Et la SNCF précise que la reprise se fait progressivement à partir de 11 h mais que le retour total à la normale est prévu à 14 h.

TGV et TER Vallée de la Marne concernés

Les TGV Est ont été concernés, mais aussi les TER Vallée de la Marne ainsi que les trains de la ligne 4 Paris Troyes Mulhouse. Des retards et des annulations sont à signaler sur les trois lignes. Un TGV parti de la gare de Reims à 7 h 44 ce mardi et qui devait arriver à 8h31 en gare de l'est à Paris, est resté bloqué sur les voies avant d'arriver finalement gare de l'Est à 10 h 30.