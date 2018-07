Poitiers, France

Jusqu'à 3h de retard pour quasiment tous les TGV censés passer par la gare de Poitiers. Les voyageurs qui avaient prévu de partir en train cet après-midi vont devoir prendre leur mal en patience... Un incendie en région parisienne a entraîné l'arrêt total de la circulation à Montparnasse.

Plan "gare bloquée" déclenché

La SNCF est à pied d'oeuvre pour relancer le trafic à la veille d'un gros week-end de départs en vacances. Et cela s'annonce très compliqué. Solution d'urgence trouvée : tous les trains en provenance et à destination du Sud-Ouest seront reçus à Paris-Austerlitz. Les TGV pour Tours et Poitiers sont purement et simplement supprimés. Ces voyageurs sont invités à se rabattre sur les Intercités au départ d'Austerlitz.

Les TGV en provenance et à destination du Sud-Ouest seront reçus à Paris Austerlitz et les TGV Bretagne - Pays de Loire en gare Montparnasse.

Les TGV Tours Poitiers sont supp (les voyageurs de ces TGV sont invités à se reporter sur les Intercités au départ de Paris Austerlitz). — SNCF (@SNCF) July 27, 2018

Des TGV supprimés

Plusieurs TGV ont d'ores et déjà été supprimés. C'est le cas des rames 8493, 8593, 8059. La SNCF invite les voyageurs qui le peuvent à reporter leur trajet. En attendant, en gare de Poitiers, pas le choix. Les usagers patientent. Certains ont carrément rebroussé chemin, préférant trouver une autre solution.