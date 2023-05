Trafic : comment se rendre en Bretagne en ce week-end de l'Ascension où Bison fûté voit rouge

Compliqué, c'est le mot du jour pour débuter ce week-end prolongé de l'Ascension. Selon les termes régulièrement utilisés, "Bison fûté voit rouge". Rouge, c'est même rouge sur l'intégralité des routes du territoire français pour les départs, c'est-à-dire des grandes agglomérations vers les régions.

Pour venir en Bretagne, Bison fûté prévoit des difficultés dès ce mercredi matin pour sortir de Paris. Circulation orange de 10 heures à 14 heures et de 22 heures à 23 heures au péage de Saint-Arnoult, qui devrait être engorgé entre 14 heures et 22 heures.

Ensuite, les difficultés se déplaceront : 14-16 heures et 20-22 heures en orange sur l'A81 (qui nous concerne jusqu'au Mans), mais rouge entre 16 heures et 20 heures, où la circulation est qualifiée de "très difficile".

"Quittez ou traversez l'Île-de-France et les grandes métropoles avant midi", conseille Bison fûté, et pour le jeudi de l'Ascension, avant 7 heures.

Sans compter qu'ensuite, la circulation peut être fortement ralentie au passage des agglomérations de Nantes, Rennes, Lorient...

Pour les "retours" dimanche, mieux vaut partir et même arriver le matin pour éviter les bouchons, c'est en substance ce que conseille Bison fûté.

Et pourquoi ne pas prendre le train? Vous êtes prévenu, des travaux ont lieu dès jeudi midi sur la ligne sud... Pas de train entre Quimper et Rennes, soit minimum deux correspondances et quatre heures de trajet pour rallier les deux villes.