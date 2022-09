Trafic dense, vitesse excessive et pollution sonore : le ras-le-bol des riverains de la rue Volney à Mayenne

5.000 voitures et camions par jour dans la rue Volney, 5.000 ! Impressionnant ! C'est le calcul réalisé récemment par des agents de la ville de Mayenne. C'est pourtant une petite rue, un peu excentré, il y a quelques maisons et une résidence de plusieurs dizaines de logements. Mais, c'est aussi un raccourci pour aller au Grand Nord, au parc des expos et à la zone industrielle du Terras.

Alors, ça défile et parfois à toute vitesse. Trop c'est trop ont fait savoir les habitants du quartier au maire Jean-Pierre Le Scornet : "beaucoup de remarques, d'observations des riverains qui n'en peuvent plus. Ils se sentent en insécurité quand ils rentrent chez eux ou quand ils sortent de leur domicile. Il y a la vitesse excessive mais aussi la pollutions sonore, la pollution de l'air".

Des places de stationnement ont été créées dans la rue Volney à titre expérimental © Radio France

Pour répondre aux inquiétudes des riverains, la ville de Mayenne va mener une phase expérimentale. Des places de stationnement ont été créées de part et d'autre de la rue, dans le but de réduire et la vitesse des voitures et des camions et aussi, c'est espéré, le trafic. Pour le bien-être des habitants de la rue Volney et pour que les automobilistes, les routiers, les livreurs choisissent à court terme un autre itinéraire.