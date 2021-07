Vacances : plus de 16 kilomètres de bouchons sur l'A10 en descendant vers Bordeaux

C'est les vacances sur les routes girondines ! En ce premier week-end de vacances scolaires, déjà plus de 16 kilomètres de bouchons constaté par Bison Futé à midi ce samedi sur l'autoroute A10, entre Virsac et Carbon Blanc. La journée est classée rouge dans le sens des départs. Entre Poitiers et Bordeaux, il faut compter 3h20 de temps de trajet, soit 1h20 de plus que d'habitude.

Des ralentissements également sur la rocade. Il faut compter 19 minutes entre Bègles et Lormont.