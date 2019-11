Une absence d'alimentation électrique au niveau de Massy, dans l'Essonne, impacte ce lundi le trafic des TGV entre Paris et l'Ouest de la France.

Le trafic des TGV très perturbé entre Paris et l'Ouest du pays

Des perturbations importantes touchent les TGV entre Paris et l’ouest de la France ce lundi, indique franceinfo. Elles sont causées par une absence d’alimentation électrique, qui s’est déclarée peu après 16h30, au niveau de Massy.

De gros retards pour les trains vers la Bretagne et les Pays de la Loire

Les trains entre la gare Montparnasse et la Bretagne ou les Pays de la Loire sont déviés via Le Mans et Chartres, dans les deux sens, ce qui rallonge le temps de trajet de 50 minutes environ.

Pas de trains vers l'Aquitaine

Les trains à destination de l’Aquitaine, ne partent pas. Ceux en provenance de l’Aquitaine, direction Montparnasse sont ralentis pour qu’ils n’arrivent pas trop rapidement sur la zone concernée.