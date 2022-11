Trafic des trams perturbé à Montpellier : une rame a déraillé entre Antigone et la gare saint Roch

La circulation des lignes 1 et 4 du tramway de Montpellier est actuellement perturbée entre Antigone et la gare Saint Roch. Un tram a déraillé vers 13H30 au niveau de l'arrêt Duguesclin. Il n'y a pas de blessé.

Tam informe que le trafic ne pourra pas reprendre rapidement, il faut remettre la rame sur les rails et la remorquer et effectuer des vérifications.

En attendant les lignes 1 et 4 ne desservent plus les stations Duguesclin, Antigone et Léon Blum .

La station Rives du Lez est reportée à la station Rives du Lez- Consuls de la mer de la ligne 3.